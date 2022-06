O Bayer Leverkusen anunciou esta quinta-feira a contratação de Adam Hlozek, avançado checo de 19 anos que fez a formação no Sparta de Praga.

O jovem avançado, que já conta já com catorze internacionalizações pela seleção principal da República Checa, assinou um contrato válido por cinco anos. O clube não fez referência a valores, mas a imprensa alemã avança que a transferência rondou os 22 milhões de euros.

