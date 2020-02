O Wolfsburgo anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com Paul-Georges Ntep para a rescisão do contrato que ligava as partes até junho de 2021.

Recorde-se que Ntep chegou ao conjunto alemão em junho de 2017, tendo disputado 19 jogos, não apontando qualquer golo. Seguiram-se empréstimos aos franceses do Saint-Étienne e, mais recentemente, ao Kayserispor, da Turquia.