Hans-Dieter Flick, selecionador alemão, anunciou esta quinta-feira a convocatória para os dois amigáveis que se avizinham (dia 9 de setembro frente ao Japão e 12 de setembro contra a França), tendo promovido uma estreia: Pascal Groß, médio do Brighton tem a oportunidade de estrear-se aos 32 anos pela «Mannschaft».

Confira a lista completa:

Unser Kader 🇩🇪 für die Spiele gegen

🇯🇵 Japan 📍 in Wolfsburg am Samstag, 9. September (ab 20:45 Uhr, RTL) und

🇫🇷 Frankreich 📍 in Dortmund am Dienstag, 12. September (ab 21:00 Uhr, ARD) 👇#DFBTeam #GERJPN #GERFRA pic.twitter.com/SZrxWJUeY8