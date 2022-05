Marc-André ter Stegen pediu dispensa dos jogos da seleção Alemanha em junho, para a Liga das Nações. Isso mesmo revelou a Federação daquele país.

O pedido, relacionado com o facto de o guarda-redes do Barcelona praticamente não ter tido férias nos últimos três anos, foi aceite pelo selecionador Hansi Flick.

«Eu e o Marc conversámos muito abertamente e extensivamente sobre a sua situação na seleção e no Barcelona. Ele é um dos melhores guarda-redes do mundo, mas nos últimos anos quase não teve tempo para recuperar nas férias. Atendendo a que temos um Mundial no final do ano, concordámos que seria importante ele ter uma pausa normal este verão», disse Flick, citado na nota da Federação.

Ter Stegen também falou: «Sou sempre muito feliz na seleção e fico feliz sempre que sou chamado. Por outro lado, depois de três épocas intensas sem férias de verão, fico feliz por o treinador concordar comigo em dar-me esta pausa.»

O guardião do Barça vai falhar assim os jogos da Liga das Nações frente à Itália, duas vezes, Inglaterra e Hungria.