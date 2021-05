André Silva despediu-se da edição de 2020/21 da Bundesliga com mais um golo. O avançado português abriu o ativo na vitória do Eintracht Frankfurt por 3-1 sobre o Friburgo e terminou o campeonato com 28 (!) remates certeiros.

André Silva marcou de penálti aos 62 minutos e o Friburgo empatou aos 77m por intermédio de Woo-Yeong Jeong. Já nos minutos finais, o Eintracht não só chegou ao golo da vitória por Almany Touré (87m) como ainda alcançou o tento da tranquilidade já em tempo de compensação, por intermédio de Ragnar Ache.

O Eintracht Frankfurt terminou a Liga alemã no 5.º lugar com 60 pontos e ficou a apenas um do apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, da qual já estava matematicamente arredado à entrada para a jornada decisiva.

Já com o Bayern Munique consagrado como campeão, as grandes decisões estiveram reservadas para os últimos lugares da tabela. Faltava saber quem fazia companhia ao Schalke na dura viagem até ao segundo escalão. O Werder Bremen (antepenúltimo e em lugar de play-off de manutenção à entrada para a última jornada) acabou por perder em casa com o Borussia Monchengladbach por 4-2 e caiu para o 17.º lugar, tendo sido ultrapassado pelo Colónia, que se salvou (para já) graças a um golo de Sebastiaan Bornauw aos 86 minutos (1-0 na receção ao Schalke).

Destaque ainda para a vitória do Borussia Dortmund em casa sobre o Bayer Leverkusen, resultado que permitiu à equipa de Raphael Guerreiro (não foi utilizado) terminar a Bundesliga no terceiro lugar à frente do Wolfsburgo, que foi derrotado em casa pelo Mainz por 3-2. Quanto ao Dortmund, impôs-se por 3-1 com dois golos de Haaland, que fechou o campeonato com 27 golos, menos um do que André Silva e 15 do que Robert Lewandowski.

O Leipzig, que já tinha o segundo lugar assegurado, perdeu na visita ao terreno do Union Berlin por 2-1.