Com uma exibição «nota 10» de Marco Reus, autor de dois golos e três assistências, o Borussia Dortmund goleou o Borussia Monchengladbach por 6-0.

Com Raphael Guerreiro no onze, o Dortmund começou a construir uma tarde de sonho aos 26 minutos, quando Marco Reus inaugurou o marcador numa recarga a um remate de Malen. Pouco depois, Reus assistiu Malen para o 2-0, resultado com que o jogo foi para o intervalo.

Na segunda parte, Reus voltou a distribuir prenda: primeiro (70m) ao recém-entral Wolf e pouco depois ao adolescente Moukoko, também ele acabado de entrar.

Reus ainda viria a bisar, a passe de Hummels, e «só» não esteve no sexto, da autoria de Emre Can na conversão de uma grande penalidade já em tempo de compensação.

Com este resultado, o Borussia Dortmund mantém-se confortável no 2.º lugar da Bundesliga com 49 pontos, menos seis do que o Bayern Munique e mais oito do que o Bayer Leverkusen, que é terceiro.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN