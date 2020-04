Depois da surpresa com Schweinsteiger, agora foi a vez de Arjen Robben voltar a treinar com os antigos companheiros do Bayern Munique. O antigo internacional holandês, que pendurou as botas no final da temporada passada, juntou-se este sábado ao cibertreino da equipa bávara, ainda que à distância, numa sessão com muitos sorrisos.

O Bayern continua, assim, a recuperar antigas glórias, de forma a manter o plantel motivado nos treinos através de vídeoconferência.

Veja o reencontro de Robben com os antigos companheiros: