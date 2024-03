Mais uma jornada, mais um teste superado por parte do Bayer Leverkusen, desta vez na casa do Friburgo. Os comandados de Xabi Alonso triunfaram por 3-2, num jogo em que entraram praticamente a vencer.

Grimaldo foi um dos protagonistas neste primeiro ato, com a assistência para Florian Wirtz. O internacional alemão tratou de soltar o génio presente no corpo e com um excelente trabalho, dentro da área, finalizou com enorme classe para o 1-0.

Aos 10 minutos, o Friburgo respondeu e por intermédio de Ritsu Doan deixou tudo novamente empatado. Só que o regresso aos balneários não iria acontecer sem mais um golo e novamente do Leverkusen. Adam Hlozek estava no sítio certo para apontar o 2-1.

Saltamos para o segundo tempo, mais precisamente para os 53 minutos, quando o inevitável, Patrick Shick colocou o nome na lista de marcadores, após um toque subtil, a passe de Frimpong. Até final, o Friburgo ainda conseguiu reduzir, através de Yannik Keitel, mas a vitória já não fugiu ao Leverkusen.

Com este resultado, a turma de Xabi Alonso mantém a nota mais alta, que é como quem diz, a liderança do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o campeão em título, Bayern Munique.