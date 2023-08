O Union Berlim venceu no arranque da Bundesliga o Mainz por 4-1.

O defesa português Diogo Leite jogou toda a partida e cometeu um penálti que não teve consequências para a equipa porque o guarda-redes Roennow defendeu o remate de Ajorque.

Aliás, foram dois os penáltis defendidos pelo guarda-redes dinamarquês ao avançado francês na partida.

Ainda assim, Roennow tem, no mínimo de partilhar o prémio de figura do jogo com Behrens. É que o avançado alemão fez um hat-trick na partida, com três golos de cabeça, o primeiro dos quais ainda antes de estar cumprido o primeiro minuto de jogo.

Caci foi o autor do golo do Mainz e Pantovic fechou o resultado nos descontos da partida, que terminou com festa da equipa da casa.