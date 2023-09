Álex Marquez fraturou duas costelas na sequência de uma queda e vai falhar as duas próximas corridas do Mundial de MotoGP: os grandes prémios da Índia, este fim de semana, e o do Japão, prova próxima do campeonato.

O piloto espanhol caíu perto do final da primeira sessão de qualificação no circuito Buddh International. Depois de passar pelo centro médico declarado unfit, ou seja, não está apto a competir.

A lesão surge no início da fase asiática de MotoGP, com uma série de corridas em fins de semana quase seguidos, o que deixa pouco tempo para a recuperação.

Álex Márquez deixou uma mensagem aos adeptos na rede social X, onde agradece todas as mensagens de apoio que recebeu e diz que agora é tempo de ir para casa e recuperar. «Vamos fazer tudo para voltar a tempo da Indonésia», diz o irmão mais novo de Marc Marquez.