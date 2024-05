Alex Sandro despediu-se este sábado da Juventus. O lateral brasileiro foi titular frente ao Monza, tendo sido substituído aos 72 minutos, para receber uma grande ovação.

O jogador saiu completamente lavado em lágrimas, sendo cumprimentado por vários colegas. Depois disso deu uma volta ao estádio, para se despedir dos adeptos. No final do jogo, o lateral, um dos capitães da equipa, ainda mostrou a Taça de Itália, que a Juventus venceu a meio da semana, ao públlico do Juventus Stadium.

Foram nove anos de Alex Sandro na Juventus, para onde se transferiu após brilhar no FC Porto.