A Juventus venceu o Monza por 2-0, na despedida da Liga Italiana. Um resultado que não favorece o Benfica, que precisa que a Atalanta termine o campeonato num dos primeiros quatro lugares.

Refira-se que esta última jornada marcou também a estreia do português Tiago Djaló na Juventus, ele que entrou aos 75 minutos e cumpriu o primeiro quarto de hora no gigante de Turim. O central entrou a substituir Alex Sandro, que se despediu do clube ao fim de nove anos e saiu de campo lavado em lágrimas.

Ora com este triunfo, a Juventus cimentou a terceira posição, com cinco pontos de vantagem sobre a Atalanta, numa altura em que a formação de Bérgamo ainda tem dois jogos para fazer. Já o Bolonha está em quarto, com dois pontos acima da Atalanta e um jogo ainda por fazer.

Em Turim, na despedida do campeonato, Chiesa (26 minutos) e Alex Sandro (28 minutos) fizeram os golos que estabeleceram o resultado final, num jogo em que os portugueses Dany Mota e Pedro Pereira foram titulares no Monza: o primeiro jogou os noventa minutos, o segundo saiu aos 74 minutos.

O Monza terminou o campeonato em 12º lugar.