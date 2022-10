O Sporting defronta nesta terça-feira o Marselha, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, e Ruben Amorim admitiu na conferência de imprensa de antevisão que as duas equipas têm uma forma semelhante de jogar, mas destacou as diferenças.

«Jogamos praticamente no mesmo sistema, mas de formas diferentes. A forma de sair é diferente, os médios centro também jogam de forma distinta. A nossa preocupação são as individualidades, é difícil de bloquear, porque não é fácil prever quem vai entrar na nossa última linha», começou por dizer.

«As individualidades vão fazer muita diferença, por isso confio muito no Pote e nos outros colegas para fazerem a diferença para o nosso lado», acrescentou.

Amorim foi ainda confrontado com o facto de estarem em ambos os bancos dois treinadores jovens, antigos futebolistas, mas sublinhou que o treinador croata do Marselha, que jogou vários anos na Juventus… foi melhor do que ele.

«A diferença entre mim e Tudor é que ele foi um grande jogador de futebol. Esteve na Juventus como ajdunto do Pirlo e agora aqui. Está a fazer um grande trabalho», declarou, antes de elogiar a dinâmica do conjunto francês.

«A dinâmica da equipa é muito interessante, percebemos que é a equipa mais pressionante do campeonato francês, e isso é importante para percebermos como podemos ultrapassar a pressão. Joga de forma muito corajosa. Acho que está ao nível do que era como jogador, acredito que terá uma grande carreira como treinador, mas espero que perca amanhã», rematou.