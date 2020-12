A participação no Benfica-V. Guimarães permitiu a Pizzi atingir a marca dos 300 jogos oficiais ao serviço dos encarnados.

A época na qual o médio contabilizou mais aparições foi a de 2018/19, com 55 jogos e, ao todo, o jogador natural de Bragança soma 86 golos, a grande maioria deles (55) nas últimas duas épocas e meia, com especial destaque para temporada passada, na qual registou um máximo de 30 golos na carreira, o dobro do melhor registo por temporada até então.

Nesta temporada, Pizzi soma dez golos em 19 jogos e, tal como em 2019/20, continua a ser o melhor marcador do Benfica, mas apresenta uma folha de golos menos recheada do que por esta altura na época passada, quando marcou 14 golos nos 19 jogos iniciais.

Na história do clube, Pizzi é o 28.º jogador com mais jogos oficiais realizados, estando a 33 partidas de entrar no top-20, onde figura Maxi Pereira. Se lá chegar, ultrapassa nomes como João Vieira Pinto (302), Rogério Pipi (306), Diamantino (309), Chalana (311), Pietra (214) ou Carlos Manuel, com 318.

No que a golos diz respeito, o transmontano é 25.º, com apenas menos um golo do que Mats Magnusson, quatro do que João Vieira Pinto e oito do que Simão Sabrosa.

Recorde-se que Pizzi foi contratado pelo clube da Luz em 2013, mas foi de imediato emprestado ao Espanhol de Barcelona e só se estreou de águia ao peito na temporada 2014/15. Em seis épocas e meia ajudou o Benfica a conquistar dez títulos: quatro campeonatos, três supertaças, duas taças da Liga e uma Taça de Portugal.