No dia 29 de abril de 2019, o FC Porto fez história ao conquistar a UEFA Youth League. A final foi realizada em Nyon e os dragões derrotaram o Chelsea por 3-1. Dessa equipa treinada por Mário Silva, Sérgio Conceição aproveitou no curto prazo – leia-se na época imediatamente a seguir – oito futebolistas.



Diogo Costa (contrato até 2022), Tomás Esteves (2024), Diogo Leite (2023), Fábio Silva (2025), Romário Baró (2023), Vítor Ferreira (2024), João Mário (2022) e Fábio Vieira (2022) inscreveram os respetivos nomes no 29º Campeonato Nacional ganho pelo FC Porto, e os primeiros cinco até integraram o grupo desde o primeiro dia de trabalho.



No ciclo pós-retoma, Conceição apostou e deu minutos a Vitinha, Fábio Vieira e João Mário. O esquerdino tem aproveitado especialmente bem as oportunidades, foi titular contra o Sporting e já marcou dois golos.



Além destes oito dragõezinhos que já chegaram à equipa principal, Mário Silva ainda utilizou mais 22 atletas no percurso de dez jogos que acabou a dar a Youth League ao FC Porto em Nyon.



O Maisfutebol foi à procura da evolução de cada um desses atletas e perceber o que poderão dar (ou não dar) ao FC Porto no futuro. Para isso dividimo-los em quatro escalões distintos:



1. Próximos da Equipa A

2. A seguir na Equipa B

3. Para crescer nos Sub19

4. Fora dos planos do clube



Oito desses futebolistas já nem sequer pertencem aos quadros do FC Porto, mas três poderão imitar os oito campeões nacionais 19/20 e entrar a breve prazo nas ideias de Sérgio Conceição. Diogo Queirós é o próximo da lista.



PRÓXIMOS DA EQUIPA A (3 atletas)



. Diogo Queirós: 21 anos, emprestado ao Mouscron (Bélgica, 21 jogos/1 golo)

O central esteve em cinco jogos (450 minutos) e marcou um golo na UEFA Youth League 18/19. Já fez a pré-temporada com a equipa principal e tem contrato até 2023. Tem fortes hipóteses de integrar o próximo plantel.



. Francisco Meixedo: 19 anos, 22 jogos nos Sub19 e um na Equipa B

O guarda-redes foi o titular dos Sub19 e tem contrato até 2021. Na fase final da época passou a ser o quarto guarda-redes da equipa principal e ainda fez um jogo pela Equipa B. Na UEFA Youth League 18/19 fez quatro jogos (360 minutos), incluindo a meia-final contra o Hoffenheim.



. Mor N’Diaye: 19 anos, 22 jogos e um golo na Equipa B

O médio senegalês fez quatro jogos (360 minutos) e um golo na UEFA Youth League 18/19. Tem contrato até 2022 e foi titular indiscutível na II Liga com a camisola do FC Porto.



A SEGUIR NA EQUIPA B (8 atletas)



. Ángel Torres: 20 anos, 18 jogos e um golo na Equipa B

O extremo colombiano está ligado ao FC Porto até 2021. Na II Liga foi sobretudo utilizado a partir do banco – cinco em 15 participações. Na UEFA Youth League 18/19 foi um jogador importante. Esteve em oito jogos (638 minutos) e marcou dois golos.



. Afonso Sousa: 20 anos, 29 jogos e 11 golos entre os Sub19 e a Equipa B

O filho de Ricardo e neto de António Sousa fez uma época forte, dividido entre dois patamares dos azuis e brancos, mas sobretudo integrado na II Liga: 21 jogos/6 golos. Na UEFA Youth League fez sete jogos (285 minutos) e três golos, um deles na final. Tem contrato por mais um ano, até 2021, e o próximo ano será importante para o talentoso médio ofensivo.



. Gonçalo Borges: 19 anos, 30 jogos/10 golos nos Sub19 e um jogo na B

O avançado tem contrato até 2023 e fez toda a época nos juniores. Estreou-se pela equipa B, pela qual tem uma presença. Na UEFA Youth League 18/19, Gonçalo esteve em sete jogos como suplente utilizado e marcou um golo.



. Tiago Matos: 19 anos, 28 jogos nos Sub19

Com contrato até 2022, o lateral/central fez esta época 28 jogos pelos Sub19. Na UEFA Youth League 18/19 esteve em seis jogos e marcou um golo na meia-final. Será promovido à Equipa B em 20/21.



. Pedro Justiniano: 20 anos, 13 jogos na Equipa B e 3 nos Sub19

O defesa central está ligado até 2022 e foi utilizado por Rui Barros em 13 jogos da formação secundária, 11 na II Liga. Fez cinco jogos e 450 minutos na UEFA Youth League 18/19.



. Rodrigo Valente: 19 anos, 21 jogos/3 golos na Equipa B e 6/1 nos Sub19

O médio tem contrato até 2022 e apareceu num plano interessante na Equipa B, já com 18 jogos a titular na II Liga. Na UEFA Youth League 18/19 esteve em quatro jogos (119 minutos).



. Levi Faustino: 18 anos, 30 jogos/2 golos nos Sub19

O defesa central tem contrato até 2021 e foi titular dos juniores ao longo da última época. Na UEFA Youth League 18/19 fez cinco jogos (450 minutos), todos na fase de grupos. Fará parte do plantel da Equipa B no próximo ano desportivo.



. Diogo Bessa: 21 anos, 5 jogos e um golo na Equipa B

O lateral tem contrato por mais uma temporada e terá de jogar mais se quiser renovar. Só esteve em cinco jogos na Equipa B. Na UEFA Youth League 18/19 fez quatro jogos e 336 minutos.



PARA CRESCER NOS SUB19 (3 atletas)



. Rafa Pereira: 19 anos, 24 jogos e 4 golos pelos Sub19

O médio fez um jogo na UEFA Youth League 18/19 e continuou esta temporada a crescer nos Sub19. Está ligado até 2022 ao FC Porto e poderá subir à Equipa B em 20/21.



. Duarte Moreira: 18 anos, 30 jogos e 16 golos pelos Sub19

O ponta-de-lança continuou a fazer muitos golos pelos juniores e poderá fazer mais um ano nesse escalão. Na UEFA Youth League 18/19 jogou uma vez, contra o Lokomotiv.



. Rúben Canedo: 18 anos, 19 jogos pelos Sub19

O lateral/médio esquerdo só esteve uma vez no banco na UEFA Youth League 18/19, mas fez uma boa temporada em 19/20 pelos juniores. Ainda pode fazer mais uma época neste escalão.



FORA DOS PLANOS DO CLUBE (8)



. Tiago Lopes: 20 anos, fez dois jogos na Equipa B

O lateral esquerdo fez seis jogos (540 minutos) na UEFA Youth League 18/19. Acaba contrato e não vai renovar com o FC Porto. Não foi praticamente utilizado por Rui Barros na equipa B.



. Taddeus Nkeng: 20 anos, 12 jogos e um golo na Equipa B

O «mini-Aboubakar» acaba contrato agora e não deve renovar. Fez 12 jogos ao serviço dos B’s e marcou um golo. Na UEFA Youth League 18/19, o camaronês fez cinco partidas e um golo, num total de 100 minutos.



. Boris Enow: 20 anos, 14 jogos na Equipa B

O médio camaronês vai jogar na Equipa B do Lens a partir da próxima época. Fez três jogos (188 minutos) na UEFA Youth League 18/19, mas nesta época não se impôs na Equipa B. Esteve em 14 partidas, apenas cinco na condição de titular.



. Juan Perea: 20 anos, 27 jogos e 3 golos pelo Panathinaikos

Já não está no FC Porto. Saiu para a Grécia e impôs-se no histórico – mas em crise – Panathinaikos. Na UEFA Youth League 18/19 participou em três jogos como suplente utilizado (33 minutos).



. Paulo Estrela: 21 anos, 30 jogos e 6 golos no Portimonense B

Saiu para o Portimonense e foi utilizado em exclusivo na Equipa B dos algarvios, na Liga Revelação. Esteve em dois jogos da equipa principal, mas não saiu do banco. Na UEFA Youth League 18/19 fez cinco jogos e 446 minutos, todos na fase de grupos.



. Cláudio Silva: 20 anos, 23 jogos pelos Sub23 do Famalicão

O filho de Ricardo Silva perdeu espaço no FC Porto e saiu para o Famalicão. Na UEFA Youth League 18/19 jogou 4 minutos contra o Schalke e foi suplente não utilizado em mais quatro partidas.



. João Gonçalo: 20 anos, não utilizado nos Sub23 do Rio Ave

O guarda-redes saiu para Vila do Conde em 2019, mas foi o ano inteiro suplente de Carlos Alves. Esteve sete anos no FC Porto e na UEFA Youth League 18/19 foi suplente não utilizado contra o Schalke 04.



. Carlos Peixoto: 20 anos, 4 jogos nos Sub23 do Leixões

Mais um guarda-redes que saiu do FC Porto por falta de espaço competitivo. Depois de oito anos de dragão ao peito, rumou ao Leixões e esteve em quatro jogos da Liga Revelação. Na UEFA Youth League esteve no banco contra o Lokomotiv.