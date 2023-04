O dérbi de andebol entre o Benfica e o Sporting, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, e que estava marcado para as 15h de sexta-feira, foi adiado devido a razões de segurança.

A decisão está relacionada com o facto de no mesmo dia, na Luz, jogar-se o Benfica-FC Porto, clássico do futebol, marcado para as 18h da mesma sexta-feira santa.

A nova data para o dérbi lisboeta de andebol ainda não é conhecida.