A equipa de andebol do Benfica venceu o ABC por 35-25, em jogo da 19.ª jornada do campeonato, e, desta forma, alcançou o FC Porto no segundo lugar da classificação, a um ponto do líder Sporting que, também este sábado, foi a Viseu bater o Académico também por dez pontos de diferença (40-30).

O Benfica chegou ao intervalo com apenas dois pontos de vantagem (17-15), mas depois disparou na segunda parte, com Ole Rahmel (11 golo) em especial plano de destaque e acabou por vencer por uma diferença de dez golos.

Antes disso, o Sporting já tinha reforçado a liderança com uma vitória clara em Viseu, com Francisco Tavares (9 golos), Edmilson Araújo (6) e Ronaldo Duquezne (6) a destacarem-se entre os melhores marcadores.

Com estes resultados, o Sporting segue no primeiro lugar, com 55 pontos, mais um dos que os rivais FC Porto e Benfica, enquanto o ABC segue no quarto posto, com 43 pontos.