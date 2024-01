A seleção portuguesa de andebol defronta a República Checa na segunda jornada do Campeonato da Europa de andebol, que decorre na Alemanha, e em caso de vitória pode garantir o apuramento para a fase seguinte.

O jogo disputa-se a partir das 17 horas e pode ser acompanhado aqui AO MINUTO no Maisfutebol.

Portugal bateu na estreia a Grécia, por 31-24, e está no topo do Grupo F em igualdade pontual com a Dinamarca, que no primeiro jogo venceu os checos por 23-14.