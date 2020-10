O guarda-redes do FC Porto, Nikola Mitrevski, foi eleito como a figura da quarta jornada da Liga dos Campeões de andebol, estando inserido também no sete ideal da ronda.

Na quinta-feira, o jogador de 35 anos foi preponderante no segundo triunfo em quatro jogos dos dragões na fase de grupos, ante o MOL-Pick Szeged (25-19), com 15 defesas em 32 tentativas dos húngaros (46,88 por cento de eficácia).

As distinções foram confirmadas este sábado pela organização da prova, através das redes sociais. A defesa impressionante de Mitrevski na segunda parte também figura no top-5 das defesas da jornada e um golo do também portista Djibril M'Bengue está entre os cinco melhores golos da quarta jornada.

As defesas que valeram a distinção de figura da jornada a Mitrevski:

A equipa ideal da jornada: