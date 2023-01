A seleção portuguesa de andebol regressou nesta sexta-feira às vitórias no Mundial que está a decorrer na Suécia e Polónia, após o empate com o Brasil na primeira jornada da Main Round.

Os comandados de Paulo Jorge Pereira venceram Cabo Verde por 35-23, num jogo equilibrado na primeira parte, mas que o conjunto luso resolveu na segunda parte.

O selecionador nacional lembrou que a equipa africana tem sido sempre muito competitiva nas primeiras partes.

«Cabo Verde complicou a vida a toda a gente na primeira parte e ao Brasil até aos últimos segundos, pois perderam por um e podia acontecer tudo naquele jogo. Eles, mais ou menos, conseguiram jogar bem o sete contra seis até a este jogo, e neste jogo na primeira parte também não o utilizaram mal quando o aplicaram», começou por dizer após o jogo.

«A nós custou-nos um pouco materializar o jogo que estávamos a fazer, porque falhámos remates que não costumamos falhar. Na segunda parte, com ações de contra-ataque com bolas ganhas na defesa, conseguimos dilatar a diferença e certificar a vitória, que acho nos cabe muito bem», acrescentou.

Após esta vitória, Portugal precisa de um trunfo sobre a Suécia, no domingo (19h30), para assegurar uma inédita presença nos oitavos de final do Mundial.

«Nós gostamos do tudo ou nada e esta equipa tem sido um bocado assim. Ou morre na praia, ou atravessa o oceano a nado. Estamos sempre um pouco nesse registo e [com a Suécia] vai ser mais um desses momentos. Vai ser espetacular», antecipa.

Paulo Jorge Pereira lembrou que no Europeu de 2020 Portugal venceu a Suécia em Malmo por 10 golos de diferença e que esse resultado ainda se mantém na memória dos suecos.

«Vamos ter a Suécia a pensar no jogo que perdeu aqui [com Portugal] por 10, em 2021, e a querer marcar posição. Estamos a falar da Suécia não de uma equipa qualquer e ainda por cima a jogar em casa. Eu tenho a certeza absoluta que a resposta dos nossos atletas vai ser fantástica e oxalá consigamos materializar tudo o que vamos preparar para esse jogo», lançou antes do confronto com a atual campeã da Europa.