Portugal defronta neste sábado a Coreia do Sul para a 2.ª jornada do Grupo D do Mundial de andebol.

Dois dias depois da derrota com a Islândia no arranque da prova, os comandados de Paulo Jorge Pereira procuram o primeiro triunfo.

O Maisfutebol vai acompanhar tudo sobre o Portugal-Coreia do Sul. Começa às 17h00 e pode seguir tudo AQUI