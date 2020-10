Miguel Martins esteve em grande destaque no empate do FC Porto com o Kielce na Liga dos Campeões de andebol.

O central português marcou nove golos e liderou a equipa de Magnus Anderson para um empate diante de um dos maiores colossos do andebol mundial

A boa forma exibida valeu ao jogador de 22 anos a nomeação para o sete ideal da jornada, na posição de central.

Miguel Martins foi ainda o autor do melhor golo da sexta ronda, com um golaço feito com um remate de anca.