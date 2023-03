A seleção portuguesa de andebol venceu nesta quinta-feira a Macedónia do Norte por 29-23, em jogo da terceira jornada da qualificação para o Europeu de 2024, e ficou a um triunfo de assegurar a presença na competição que vai decorrer na Alemanha.

Na deslocação a casa do principal adversário pelo primeiro ligar do grupo 1, a equipa de Paulo Jorge Pereira chegou ao intervalo a vencer por 14-11.

Na segunda parte, após uma boa entrada de Portugal, a equipa da casa chegou a passar para a frente a 15 minutos do final. Contudo, a reação lusa foi forte e permitiu colocar a vantagem nos seis golos de vantagem.

O grande destaque do jogo foi António Areia que marcou 10 golos, num jogo em que teve 100 por cento de eficácia.

No próximo domingo Portugal volta a defrontar esta Macedónia do Norte, que tem em Nikola Mitrevski, guarda-redes do FC Porto, uma das principais figuras. O jogo que pode dar o apuramento para o Euro disputa-se no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, às 17h30.