Francisco Costa e Martim Costa renovaram os respetivos contratos com o Sporting até 2027, anunciou o clube leonino.

Os dois internacionais portugueses chegaram ao emblema de Alvalade em 2021, ambos provenientes do FC Porto, e têm-se afirmado cada vez mais como peças fundamentais na equipa de andebol, que tem o comando técnico do pai de ambos, Ricardo Costa.

Francisco Costa, também conhecido por Kiko, foi recentemente eleito o segundo melhor jogador jovem do mundo no ano 2022, numa votação que decorreu no sítio do Handball Planet.

À margem do momento da assinatura do novo vínculo, que contou com a presença de Miguel Afonso (membro do Conselho Directivo) e Carlos Carneiro (coordenador do andebol), Kiko, de 17 anos, agradeceu a «confiança que o Sporting depositou» na sua contratação. Por sua vez, Martim, de 20 anos, sublinhou o «sentimento de muito orgulho» por continuar a atuar na formação vice-campeã nacional.