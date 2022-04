O Sporting venceu o Boa-Hora por 38-25 no jogo de abertura da 23.ª jornada do campeonato nacional de andebol, realizado no Pavilhão João Rocha.

Os leões lideram a prova e garantiram o triunfo de forma segura frente ao último classificado, passando a dispor de uma vantagem de seis pontos sobre o FC Porto, à condição.

Na próxima jornada, a 23 de abril, o Sporting recebe o Benfica, que ocupa atualmente a terceira posição na tabela.

O Sporting jogou com: Matevž Skok [GR], Francisco Tavares [C] (5), Carlos Ruesga (3), Jens Schöngarth (2), Jonas Tidemand (3), Hanser Rodríguez (4) e Martim Costa (3); Manuel Gaspar [GR], Ronaldo Almeida (1), Francisco Costa (5), Natán Suárez (1), Dinis Real (1), Erekle Arsenashvili (9), Miguel Lourenço, Josep Folqués (1) e Yassine Belkaied [GR].