André Almeida vai parar novamente. O capitão do Benfica lesionou-se na coxa esquerda, no jogo com o Bayern de Munique, da Liga dos Campeões, e enfrenta três semanas de paragem, sensivelmente.

Entre outros jogos, anteriores, o lateral direito deve estar indisponível para a visita a Munique, a 2 de novembro, e talvez também para a receção ao Sp. Braga, alguns dias depois.

Nem tudo são más notícias para Jorge Jesus, no entanto. Haris Seferovic está perto do regresso, embora talvez ainda não esteja à disposição do técnico para a visita a Vizela, do próximo domingo.

O regresso pode estar reservado para a visita a Guimarães, em jogo da Taça da Liga marcado para 27 de julho.

O avançado suíço está afastado da competição desde meados de setembro.