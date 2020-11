André Villas-Boas deixou rasgados elogios a Jorge Jesus, em entrevista à Fox Sports, do Brasil. Os dois ficaram amigos depois da temporada 2010/11, em que Villas-Boas treinava o FC Porto e Jesus o Benfica.

«Ele é um fora de série no aspecto tático, na organização das suas equipas. É uma pessoa muito dedicada e, além disso, tem uma visão muito forte sobre os princípios do jogo e o modelo de jogo que quer implementar. E como tem ideias muito fixas e uma capacidade de ensinar muito boa, muito próxima aos seus jogadores, teve um impacto brutal no Brasil. Sem dúvida abriu o mercado dos treinadores portugueses no Brasil», disse o técnico do Marselha.

Apesar da amizade, Villas-Boas contou, de forma descontraída, que ficou chateado com o colega de profissão por causa de um jogador que Jesus contratou para o Flamengo: Filipe Luís.

«Por acaso eu queria-0 e fiquei muito chateado porque quando liguei para ele [Filipe Luís] para ir para o Marselha ele disse que já era tarde, já tinha um acordo com o Flamengo.»

Villas-Boas falou ainda sobre a valorização do treinador português, com menções a José Mourinho e Artur Jorge: «A explosão do José Mourinho fez com que o jovem português em vez de querer ser jogador passasse a pensar em ser treinador. O impacto mediático, o sucesso que Mourinho teve... E antes a referência era Artur Jorge pelo trabalho no final dos anos 80 e início dos anos 90, e com isso deu-se uma explosão enorme e criou-se esse interesse.»