Sporting e Benfica venceram este sábado os respetivos jogos da sétima jornada do campeonato nacional de basquetebol.

Os leões, líderes isolados com 14 pontos, triunfaram na receção ao Barreirense, por 103-77. Já os encarnados bateram o Lusitânia, por 82-69.

Como acima referido, o Sporting é líder, com mais dois pontos do que o FC Porto e três do que o Benfica e a Oliveirense. No entanto, o emblema leonino tem mais um jogo do que estes adversários.

Os resultados do dia: