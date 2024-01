Os jogadores da seleção angolana têm recebido vários contactos de várias empresas a oferecer prémios, em caso de apuramento para as meias-finais da CAN. A Federação Angolana de Futebol (FAF) reprovou esta situação e pediu para serem evitadas quaisquer distrações aos jogadores.

A onda de telefonemas, por parte de administradores de operadoras de telecomunicações e bancos, surgiu após a vitória dos ‘palancas negras’ frente à Namíbia, nos «oitavos» da prova.

«A Federação Angolana de Futebol expressa a sincera gratidão pelos generosos apoios de todos quantos se têm vindo a manifestar solidários e apoiantes da seleção nacional, pelo que as promessas de ofertas são importantes, na medida em que motivam os jogadores e o grupo de trabalho em geral. Contudo, o contacto direto com os jogadores, em período de máxima concentração, para apresentar ofertas ou estímulos distrai e retira, em larga medida, a concentração da seleção nacional», pode ler-se no comunicado da FAF.

De realçar que a Federação Angolana pediu que qualquer tentativa de contacto fosse feito diretamente com ela própria, tendo agradecido ainda assim o apoio e a solidariedade que têm recebido.

A um passo de um apuramento inédito para as meias-finais, os ‘palancas negras’, orientados pelo português Pedro Gonçalves, vão enfrentar a Nigéria de José Peseiro, na sexta-feira, às 17h00, em Abidjan.