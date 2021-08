Bernardo Silva faz hoje 27 anos e o Benfica decidiu celebrar a data com uma viagem no tempo. Os encarnados fizeram uma publicação nas redes sociais em que recordam o trajeto do jogador desde que chegou ao Seixal.

Ao todo são dez fotografias, tesourinhos do fundo do baú, que mostram o crescimento de Bernardo Silva com a camisola encarnada. Veja-as na galeria associada.