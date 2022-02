O Chaves-Rio Ave ainda não começou devido a um problema de iluminação no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.

O encontro em atraso da II Liga, relativo à 17.ª jornada, tinha pontapé de saída marcado para as 18h00. Já com as equipas no relvado, e após discussão entre elementos dos dois clubes, os jogadores regressaram ao relvado e a decisão quanto ao rumo da partida ficou adiada para as 18h45.

O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, disse à SportTV que o problema é relativo à iluminação na zona «das balizas» e, «conforme está, não dá para fazer o jogo».