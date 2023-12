Aí vão 17! O Al Hilal bateu o Al Taawon, por 3-0, e está apurado para as meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita.

A equipa de Jorge Jesus somou a 17.ª vitória consecutiva num jogo em que o Al Taawon chegou a dar boa réplica, chegando a enviar duas bolas ao ferro.

Já nos descontos da primeira parte, o brasileiro Michael abriu o marcador, com Mitrovic a confirmar já depois da bola ter passado a linha.

No segundo tempo, a conexão sérvia entre Milinkovic-Savic e Mitrovic funcionou e o ponta de lança ex-Fulham acabou mesmo por marcar, de cabeça, após cruzamento da esquerda do seu compatriota.

Rúben Neves saltou do banco para jogar os 20 minutos finais e foi já com o português em campo que o Al Hilal sentenciou o resultado final.

Desta vez, a conexão foi brasileira. Michael, de novo em grande destaque, recuperou a bola, rompeu e cruzou para servir Malcom, que à boca da baliza fez o 3-0.

Estava feito o resultado e houve festa no Estádio Princípe Faisal bin Fahd, em Riade.

Além de líder do campeonato, com sete pontos de vantagem sobre o Al Nassr, o Al Hilal está bem encaminhado para defender o título na Taça da Arábia Saudita. Para a meia-final está também apurado o Al Khaleej, de Rebocho, Fábio Martins e Ivo Rodrigues, que hoje bateu o Abha Club num jogo com os portugueses em destaque.

Ainda esta tarde, o Al Nassr vai tentar chegar à mesma fase da Taça do Rei. A equipa de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio joga em casa do Al Shabab, num jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.