O Al Nassr recebeu e venceu na tarde desta sexta-feira o rival de Riyah, o Al Riyadh, por 4-1, em encontro da 16.ª jornada da Liga saudita. Numa partida de sentido único, os comandados de Luís Castro procuraram garantir a vantagem desde o primeiro minuto, e Mané até marcou, mas estava em fora de jogo.

À passagem dos 17' instalou-se a polémica nas hostes da casa. Após remate de Cristiano Ronaldo, esquecido na grande área, o opositor cortou o esférico sobre a linha de golo com a mão. Apesar dos protestos, e depois de consultar as imagens, o juiz do encontro não viu motivos para assinalar penalti, entendendo que a mão estava junto ao corpo.

Mas era uma questão de tempo até o Al Nassr marcar. À passagem da meia-hora, Ronaldo desviou subtilmente com o pé o cruzamento de Mané, pela esquerda de Mané. O capitão do Al Nassr chegou aos 16 golos na Liga e segue como melhor marcador.

Aberta a contagem, o marcador não demorou muito até voltar a funcionar. Em cima do intervalo, a cruzamento de Ronaldo, o "baixinho" Otávio mergulhou para ampliar a vantagem.

A 2.ª parte arrancou já com jamaicano Andre Gray em campo, pelo Al Riyadh. Mas de pouco valeu à equipa visitante, pois Talisca juntou-se aos marcadores aos 67', em nova assistência de Mané.

Na resposta, e num raro remate, Gray reduziu para 3-1, no 19.º golo sofrido pelo Al Nassr no campeonato. Contudo, a aparente reação, o aparente resultado em aberto, trataram-se de meras miragens.

Entre oportunidades, ora para Ronaldo, ora para Otávio, foi de novo o ex-Benfica Talisca que sentenciou a partida, aos 94', à boca da baliza.

O triunfo permitiu à equipa de Luís Castro segue na vice-liderança, com 37 pontos, menos sete que o Al Hilal de Jorge Jesus.

O foco do Al Nassr muda agora para os quartos de final da Taça do Rei, onde vai encontrar o Al Shabab. O encontro está agendado para segunda-feira às 18h.