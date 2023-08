No dia em que apresentou Neymar, com pompa e circunstância, o Al Hilal de Jorge Jesus não foi além de um empate caseiro (1-1) frente ao Al Fayha, em encontro referente à 2.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita.

Com Rúben Neves no onze do Al Hilal e Vladimir Stojkovic (ex-Sporting) na baliza da formação visitante, foi o Al Fayha a marcar primeiro, por intermédio de Sakala, ao minuto 15. Al Hamdan fixou pouco depois o resultado final (20m).

O campeão Al Ittihad, por seu turno, recebeu e venceu o Al Tai por 2-0. A formação orientada por Nuno Espírito Santo, com Jota como suplente utilizado, chegou ao triunfo graças aos golos de Abderrazak Hamdallah (54m) e Saleh Al Amri (90m).