Neymar foi apresentado neste sábado no al Hilal de Jorge Jesus e o clube não poupou no momento de mostrar que a chegada do astro brasileiro aos relvados da Arábia Saudita é mesmo real.

O ex-Paris Saint-Germain foi apresentado numa cerimónia extravagante, com direito a drones que desenharam a cara de Neymar nos céus, jogos de luzes e, claro, muito fogo de artifício.

É ver para crer. Nos vídeos e na galeria associada a este artigo.