O Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, campeão em título, voltou a marcar passo na Liga saudita, acumulando a quarta jornada consecutiva sem vencer. Nesta quinta-feira, na 11.ª ronda, empatou em casa com o Al Hazem (2-2).

Face a este cenário, a equipa de NES pode ver o Al Hilal, de Jorge Jesus, afastar-se ainda mais na liderança.

Karim Benzema (26m) e Hassan Kadesh (81m) colocaram por duas vezes o Al Ittihad na frente, mas Mohamed Al Thani (63m) e Faiz Selemani (86m) anularam as desvantagens do Al Hazem, que contou Tozé a tempo inteiro.

O Al Khaleej de Pedro Emanuel, com Pedro Rebocho e Ivo Rodrigues no onze, empatou na receção ao Al Taawon (1-1), enquanto o Al Akhdoud de Jorge Mendonça perdeu no terreno do Damac (2-0).