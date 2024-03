O Al Nassr venceu, esta sexta-feira, o Al Ahli por 1-0, graças a um golo solitário de Cristiano Ronaldo, através de grande penalidade.

Um jogo que começou muito apagado em termos de oportunidades, para ambos os lados, já que o primeiro lance de real perigo apareceu apenas ao minuto 38, quando Demiral foi às alturas cabecear à trave, na sequência de um pontapé de canto.

A fechar a primeira parte, o Al Nassr podia ter chegado à vantagem. Cristiano Ronaldo ainda festejou, mas estava em posição irregular e após recorrer ao VAR, o árbitro anulou o golo. O nulo manteve-se, por isso, até ao intervalo, não sem antes acontecer um episódio muito feio com Otávio. Na sequência do golo de CR7, o ex-FC Porto foi atingido com um copo, atirado por um adepto nas bancadas e teve mesmo de ser assistido.

O segundo tempo teve mais emoção e logo a abrir Ronaldo desperdiçou o que parecia fácil, depois de uma oferta da defensiva do Al Ahli, Mendy foi mais rápido e tirou literalmente o «pão da boca» ao internacional português.

Ainda assim, CR7 acabaria por ser decisivo para as contas do jogo, já que aos 68 minutos beneficiou de uma grande penalidade. Após recorrer ao VAR, o árbitro assinalou falta de Ibañez e da marca dos onze metros, o melhor marcador do Al Nassr chegou aos 36 golos na temporada.

Até final, o Al Ahli ainda dispôs de algumas ocasiões para chegar ao empate, mas não conseguiu. Assim sendo, o Al Nassr regressou às vitórias, quatro jogos depois e ampliou para nove, os pontos de vantagem sobre o Al Ahli, que é terceiro classificado da Liga Saudita, com 47 pontos.