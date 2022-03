Um incêndio de grandes dimensões deflagrou nesta sexta-feira num depósito de petróleo em Jeddah, cidade da Arábia Saudita onde decorre neste fim de semana o Grande Prémio da Arábia Saudita em Fórmula 1.

Segundo informações citadas pela Associated Press - mas não 100 por cento claras - o incêndio ter-se-á iniciado após um míssil disparado pelos Houthis, movimento rebelde do Iemen que está em conflito com a Arábia Saudita e que nos últimos dias já tinha atacado o mesmo depósito que está situado a cerca de 20 quilómetros do circuito citadino.

Enquanto decorria a primeira sessão de treinos-livres era possível ver uma enorme coluna de fumo no horizonte. «Estamos a aguardar mais informações das autoridades sobre o sucedido», reagiu a Fórmula 1 num curto comunicado citado pela AP.

Charles Leclerc (Ferrari) foi o mais rápido na primeira sessão de treinos do GP da Arábia Saudita, seguido por Max Verstappen (Red Bull) que gastou mais um décimo.