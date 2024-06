Márcio Sampaio anunciou, este sábado, que vai abandonar a equipa técnica liderada por Jorge Jesus, que representa o Al Hilal.

Através de uma mensagem publicada nas redes sociais, o preparador físico deixou rasgados elogios ao treinador português, que acompanhou em quatro clubes. O trajeto com Jorge Jesus teve início em 2008/09, sendo que após um interregno de três anos, voltou a juntar-se ao técnico, desta feita no Sporting. De lá para cá, Márcio Sampaio esteve ao lado de Jorge Jesus nas passagens por Benfica, Flamengo, Fenerbahçe e Al Hilal.

Leia aqui a mensagem na íntegra:

«No dia 25 de Novembro de 2022, ainda no Fenerbahçe, transmiti pessoalmente ao meu treinador que no final dessa temporada, tinha intenções de terminar a nossa colaboração de trabalho. Durante as ferias de verão de 2023, fui convencido por ele, a continuar mais um ano e aceitar este último magnifico projecto desportivo que foi o Al Hilal. Tenho para com o mister Jorge Jesus, uma GRATIDÃO ETERNA, pela oportunidade que me proporcionou de o acompanhar no S.C. Braga, S.L.Benfica, S.C.Portugal, C.R.Flamengo, Fenerbahçe SK e Al Hilal. Hoje, regresso a Portugal para descansar com a família e amigos e no futuro que surjam, novos projectos em que possa também oferecer a minha experiência e conhecimento adquiridos durante estes últimos anos, com um dos Melhores Treinadores Portugueses. Quero agradecer aos meus colegas da equipa técnica, Gil Henriques e Rodrigo Araújo. Agradecer ainda ao Carlos, Nuno, Vítor, José Ribeiro e Moreira pelo companheirismo, pura amizade e contribuição no processo. A terminar que seja como entrei, a ganhar».