O árbitro português Artur Soares Dias foi o designado para dirigir o Turquia-País de Gales, da segunda jornada do grupo A do Euro 2020, marcado para as 17 horas de quarta-feira, em Baku, Azerbaijão.

Soares Dias vai ser auxiliado por Rui Tavares e Paulo Soares. João Pinheiro está no vídeo-árbitro. Apenas o quarto árbitro não é luso: trata-se do polaco Bartosz Frankowski.

É a estreia da equipa de arbitragem portuguesa no Euro 2020.