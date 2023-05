Os antigos jogadores que tenham sido federados vão poder ser árbitros, sem qualquer limite de idade: para isso, terão apenas de frequentar uma ação de formação de 20 horas.

A informação foi avançada esta sexta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol, organismo que revelou que assinou um protocolo de cooperação com o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol.

«O Conselho de Arbitragem utilizará as instalações da Academia do jogador para treino e formação dos árbitros, comprometendo-se a disponibilizar árbitros jovens para participar em eventos organizados pelo Sindicato», lê-se, na nota.

Presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Fontelas Gomes elogiou a medida, lembrando que esta «é mais uma forma de combater a falta d árbitros no futebol português».

«Achamos que é um acordo interessante para as duas partes, porque temos todos a aprender uns com os outros, os árbitros com os jogadores e os jogadores com os árbitros, seja pela experiência de campo ou pelo conhecimento das leis de jogo.»

Também Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato, elogiou a iniciativa: «Este protocolo traduz um compromisso com a profissão de árbitro de futebol, que carece de mais pessoas interessadas em fazer carreira e fortalecer os quadros nacionais, fundamentais para o regular funcionamento das competições. É também um apoio à transição de carreira para os jogadores, cheia de desafios e, nalgumas áreas dentro do desporto, com uma procura claramente superior às ofertas de emprego.»