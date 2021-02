Os árbitros e assistentes dos campeonatos profissionais do futebol português (categorias C1, C2 e VAR) estiveram reunidos esta terça-feira para a segunda ação de reciclagem e avaliação da temporada.

Um encontro realizado por via digital, que serviu para fazer um balanço da primeira volta, e que, para além da vertente de avaliação teórica, foi aproveitada também para deixar algumas indicações para o que resta da temporada.

Ao que o Maisfutebol apurou, o Conselho de Arbitragem pediu aos árbitros que tivessem particular atenção a algumas situações, nomeadamente no que diz respeito a protestos e pressão sobre os mesmos durante os jogos. Foram dadas instruções para terem especial atenção à área técnica (pessoas em pé nos bancos, ou mesmo fora da área técnica), mas também a determinadas ações dos jogadores dentro do terreno de jogo, como rodear e pressionar o árbitro, ou então desentendimentos entre atletas.

A estes árbitros das principais categorias foi ainda pedida atenção redobrada aos lances na área.

De referir ainda que esta ação de reciclagem e avaliação contou com a presença de David Elleray, diretor técnico do International Board (IFAB) e consultor do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.