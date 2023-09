O Conselho de Arbitragem anunciou esta segunda-feira que vai começar a divulgar audios da comunicação entre os árbitros e o vídeoárbitros, com objetivos pedagógicos, a partir da próxima quinta-feira.

O anúncio, recorda o órgão federativo, já tinha sido feito no final de julho, tendo agora sido atingido um acordo com a Sporttv, para que essas mesmas conversas seja divulgadas através de um programa na estação de desporto.

Comunicado do Conselho de Arbitragem:

«O Conselho de Arbitragem da FPF anunciou no passado dia 24 de julho que na época 2023/24, com objetivos pedagógicos, divulgaria uma vez por mês os áudios das conversas entre árbitros de campo e VAR em todos os lances avaliados no ecrã disponível no relvado.

Após diálogo com a SPORTTV, detentora dos direitos da maioria dos jogos da Liga Betclic, ficou definido que a divulgação será feita, mensalmente, num programa daquela estação.

O Conselho de Arbitragem disponibilizará os áudios dos lances que se inserem na tipificação definida no início da época, além de um elemento que estará em estúdio para enquadrar tecnicamente as decisões.

O primeiro programa será emitido no próximo dia 7, quinta-feira, pelas 19:30. Serão divulgados áudios da Supertaça Cândido de Oliveira e das três primeiras jornadas da Liga Betclic, disputados em agosto.»