O árbitro João Gonçalves foi o nomeado para dirigir o Vizela-Belenenses, da 13.ª jornada da I Liga, ao passo que Hugo Silva vai estar no Tondela-Moreirense, confirmou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Estes dois encontros fecham a ronda 13 no início de 2022, depois de ambos terem sido adiados, por isolamentos associados à covid-19 nas equipas do Belenenses e do Tondela.

O Vizela-Belenenses joga-se a partir das 18h30 de domingo, 2 de janeiro de 2022. O Tondela-Moreirense é às 20h15 de segunda-feira, dia 3.

Vizela-Belenenses

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: André Neto

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Nélson Cunha

Tondela-Moreirense

Árbitro: Hugo Silva

Assistentes: Nuno Pereira e José Luzia

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Tiago Martins

AVAR: Flávio Lima