Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, recorreu às redes sociais para denunciar várias agressões a elementos da arbitragem ao longo do fim de semana.

«Fim-de semana negro para o futebol e para a arbitragem», desabafa Luciano Gonçalves, acrescentando mais à frente: «Somos todos negligentes e um dia vamos todos ficar com as mãos manchadas.»

Eis os casos partilhados pelo presidente da APAF no Facebook:

«- Thiago Cardoso Silva, delegado da equipa Arsenal 72 DC da AF Lisboa que agrediu o árbitro do jogo, felizmente foi logo detido e será presente a tribunal amanhã de manhã;

- Miguel Ângelo Costa do Silves FC da AF Algarve, agrediu cobardemente o árbitro;

- Diogo Miguel Soares jogador do Atlético Povoense da AF Lisboa agrediu o árbitro do encontro com violência na cabeça;

- Um adepto imbecil afeto ao Romariz FC da AF Aveiro agrediu à pedrada o árbitro assistente;

- Marcos António Santos Duarte jogador do CR Chãs da AF Leiria agride cobardemente árbitro num jogo de futsal;

- Um adepto do Salgueiros da AF Porto entra dentro de campo agarra o equipamento do árbitro e tenta agredir o jovem árbitro num jogo de sub 15;

- Dois adeptos do D. Rabo Peixe da AF Ponta Delgada agrediram um jovem árbitro num jogo de infantis, até onde vai a cobardia...

- em atualização...»