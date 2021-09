As autoridades brasileiras acusam quatro jogadores argentinos de violarem as regras de quarentena ao terem prestado declarações falsas para entrarem no país, onde este domingo se disputa o Brasil-Argentina, de qualificação para o Mundial 2022.

Entre os convocados da formação albiceleste estão quatro jogadores que atuam em Inglaterra: Giovani Lo Celso e Cristian Romero, do Tottenham, de Nuno Espírito Santo, e Emiliano Buendía e Emiliano Martínez, do Aston Villa.

Segundo as regras das autoridades brasileiras, viajantes que tenham estado na Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, África do Sul ou Índia nos últimos 14 dias têm de cumprir quarentena à entrada no Brasil, mas a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil) disse que os quatro jogadores em causa não informaram que tinham estado em Inglaterra.

«Os jogadores em questão, que chegaram ao Brasil em um voo de Caracas (Venezuela) para Guarulhos, declararam que não passaram tempo em nenhum dos quatro países com restrições nos últimos 14 dias. Porém, notícias não oficiais chegaram à Anvisa dando conta de supostas declarações inverídicas prestadas por tais viajantes», diz o comunicado da Anvisa.

«Cabe ressaltar que informações falsas prestadas às autoridades brasileiras podem constituir infrações sanitárias e infringência às leis penais», acrescenta a agência.

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou ter sido notificada pela Anvisa da entrada dos quatro jogadores e disse que iniciou uma investigação para apurar se houve falha no cumprimento das regras.

«Após notificação do órgão federal, a Secretaria de Estado da Saúde iniciou investigação epidemiológica e sanitária e irá reportar todas as informações para que a Anvisa delibere sobre a necessidade de quarentena dos atletas», diz a nota da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

A federação brasileira, CBF, diz que avisou a Conmebol sobre a necessidade de quarentena para os jogadores argentinos. A Conmebol diz que os países concordaram com os protocolos sanitários para os jogos e que isso é uma questão que tem de ser resolvida pelo governo brasileiro.

O portal UOL noticiou que, se os quatro jogadores não fornecerem documentos que comprovem que estão isentos da quarentena, podem ser impedidos de jogar, obrigados a pagar uma multa e sair do país.