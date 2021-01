O antigo futebolista argentino Fernando Cáceres, de 51 anos, já está em casa, depois de ter estado hospitalizado em coma induzido e a lutar pela vida.

Na altura do internamento do ex-jogador, 24 vezes internacional pelo seu país, a fundação criada pelo ex-defesa central noticiou a situação, mas não avançou os motivos.

Agora, a mulher partilhou nas redes sociais a notícia do regresso a casa.

Gracias a Dios en casa.... pic.twitter.com/iYrxRLtUo8 — Fernando Caceres (@MussaCynthia) January 11, 2021

Cáceres, que na Europa passou vários anos no futebol espanhol, tendo defendido as cores do Valência, do Saragoça, do Celta Vigo e do Córdoba, foi baleado, incluindo na cabeça, em 2009, na sequência de um assalto na Argentina, e ficou com vários problemas de saúde, tendo mesmo deixado de andar.

Depois disso, o antigo central argentino recuperou a mobilidade, apesar de ter ficado com graves sequelas, e criou uma fundação em seu nome, de modo de ajudar os jovens que viviam nas ruas a fugir ao crime e à droga.

Formado no Argentino Juniors, Cáceres representou a Argentina na fase final do Mundial1994, no Estados Unidos, e vence uma Copa América com a sua seleção, em 1993.

A nível de clubes, o ex-defesa conquistou uma Taça das Taças com o Saragoça, em 1994/95.