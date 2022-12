Angel Di Maria cumpriu o que já é para ele uma tradição e, menos de uma semana após a conquista do Mundial com a Argentina, eternizou esse título sob a forma de tatuagem.

O antigo jogador do Benfica, que marcou um dos golos da final, ainda não mostrou o resultado final, mas já publicou o esboço do que vai ser o desenho que lhe vai ocupar a coxa direita.

No desenho é possível perceber o troféu, parte da cobertura do estádio e as tão ambicionadas três estrelas representantes dos títulos mundiais conquistados pela Argentina.