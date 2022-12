Cinco campeões do Mundo apanharam um enorme susto no curto trajeto que levou os jogadores argentinos do aeroporto até um hotel em Buenos Aires, ainda antes do grande desfile que está marcado para esta tarde na capital da Argentina.

Lionel Messi, com o troféu nas mãos, acompanhado por Otamendi, De Paul, Di María e Paredes, todos com medalhas ao pescoço, iam sentados no topo das traseiras do autocarro quando foram surpreendidos por uns cabos mesmo à altura das suas cabeças.

Os cinco campeões baixaram-se, por instinto, e evitaram um acidente com consequências inesperadas, mas Paredes, o mais distraído dos cinco, ainda ficou sem chapéu [segundo um cibernauta, o jogador acabou por recuperá-lo mais tarde].

Ora veja: