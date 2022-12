Gritaram, saltaram, levaram as mãos à cabeça. Estiveram perto da loucura, mas acabaram felizes. Muito felizes. Numa altura em que está a realizar a pré-temporada, o River Plate mostrou de que forma o seu plantel viveu a final do Mundial 2022 entre a França e a Argentina.



Além de Armani, que ainda está no clube, os «Millionarios» já tiveram nos seus quadros seis jogadores que estiveram presentes no jogo decisivo no Qatar: Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Julian Alvárez, Montiel, Guido Rodríguez, Germán Pezzella.



Veja: